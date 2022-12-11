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Ферстаппен и Перес провели за «Ред Булл» праздничные демонстрационные заезды в Милтон-Кейнсе

Ферстаппен и Перес провели за «Ред Булл» праздничные демонстрационные заезды в Милтон-Кейнсе

Команда «Ред Булл» провела демонстрационные заезды в Милтон-Кейнс, чтобы отметить окончание сезона вместе со своими болельщиками.

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