Конец света наступит уже 12–13 октября, объявил пастор из ЮАР Джошуа Млакела P.S. Коммуналку за октябрь можно не платить?) Донецкая группа новостей.
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