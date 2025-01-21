В Ивановской области неконтролируемый автобус сбил женщину

Водитель автобуса, следовавшего маршрутом Иваново–Фурманов, потерял контроль над транспортом.На трассе Р-132 "Золотое кольцо" в Ивановском районе в утренние часы 19 января произошло ДТП, в результате которого пострадала 55-летняя женщина, а также был повреждён остановочный павильон.
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