В Ивановской области неконтролируемый автобус сбил женщину

Водитель автобуса, следовавшего маршрутом Иваново–Фурманов, потерял контроль над транспортом.На трассе Р-132 "Золотое кольцо" в Ивановском районе в утренние часы 19 января произошло ДТП, в результате которого пострадала 55-летняя женщина, а также был повреждён остановочный павильон.