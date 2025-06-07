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Царьград

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Люди погибли от метанола на заводе в Забайкалье: почему суд оправдал их коллегу

Люди погибли от метанола на заводе в Забайкалье: почему суд оправдал их коллегу

Судья вынес оправдательный приговор начальнику отдела снабжения 103 Бронетанкового завода.Шесть человек погибли, отравившись метиловым спиртом на 103 Бронетанковом заводе.

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