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Блинкен заявил, что член Политбюро КПК Ван И во время их встречи не принес извинений за инцидент с китайским аэростатом в небе США

Блинкен заявил, что член Политбюро КПК Ван И во время их встречи не принес извинений за инцидент с китайским аэростатом в небе США

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен сделал заявление о том, что член Политбюро КПК Ван И в ходе их субботней встречи не принес извинений за инцидент с китайским аэростатом в воздушном пространстве Соединенных Штатов.

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