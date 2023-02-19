Блинкен заявил, что член Политбюро КПК Ван И во время их встречи не принес извинений за инцидент с китайским аэростатом в небе США

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен сделал заявление о том, что член Политбюро КПК Ван И в ходе их субботней встречи не принес извинений за инцидент с китайским аэростатом в воздушном пространстве Соединенных Штатов.
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