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Газета.ру

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Профессор РАН Воронцов: без теста на этику ИИ не может использоваться людьми

Профессор РАН Воронцов: без теста на этику ИИ не может использоваться людьми

Развитие искусственного интеллекта требует формирования культуры безопасного взаимодействия с интеллектуальными системами, создания единых этических стандартов, системы сертификации нейросетей и подготовки специалистов, которые будут оценивать корректность их работы.

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