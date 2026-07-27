Профессор РАН Воронцов: без теста на этику ИИ не может использоваться людьми

Развитие искусственного интеллекта требует формирования культуры безопасного взаимодействия с интеллектуальными системами, создания единых этических стандартов, системы сертификации нейросетей и подготовки специалистов, которые будут оценивать корректность их работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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