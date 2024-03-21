Кевин Дюрэнт обошел Шакила О’Нила в рейтинге результативности за карьеру

Перед матчем форварду «Санз» нужно было набрать 9 очков, чтобы опередить Шакила О’Нила. Дюрэнт набрал 8 в первой половине игры и сравнялся с легендарным центровым, а затем обошел его, закончив встречу с показателем в 22 очка.
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