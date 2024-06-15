Задыхающиеся от пыли жители карельского поселка обратились к Путину

В поселке Тиурула 20 лет просят заасфальтировать полтора километра дороги, в минтрансе региона называют огромную сумму на ремонт, которой нет 20 лет в карельском поселке Тиурула не могут решить проблему пылящей дороги, ведущей на остров Кильпола.