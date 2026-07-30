IRGC Strikes Jordan Again After 2-Hour US Bombardment Kills Iranian Troops, Civilians - Hormuz Traffic Creeps Higher In the wake of the overnight fresh round of US airstrikes on Iran, which resulted in destruction and casualties especially along coastal areas, Iran's military has retaliated once again especially on Jordan.
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