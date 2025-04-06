В кабмине рассмотрят законопроект о блокировке фальсификата на кассах

В правительстве рассмотрят законопроект зампреда комитета Госдумы по защите конкуренции, представителя фракции «Единая Россия» Сергея Лисовского об автоматической блокировке фальсифицированного товара на кассах.
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