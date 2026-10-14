Южная Африка: четыре члена Молодежной лиги Африканского национального конгресса (АНК) были убиты и трое других получили ранения в результате перестрелки на улице Софангиса в Катлехонг-Норт, на окраине Йоханнесбурга, провинция Гаутенг, в вечерние часы 13 октября.
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