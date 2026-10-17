Почему дизельная сделка между США и Россией не стала неожиданностью для Европы? Что выигрывает Трамп от временной лицензии на российский дизель? Почему Украина не пошла на энергетическое перемирие, предложенное США? И что будет с Зеленским, если его бывшие союзники решат избавиться от него? Недавние новости о временном снятии санкций с российского дизельного топлива вызвали бурную Читать далее: https://govorit.