Рубио: Украина оказалась отброшенной на 100 лет назад из-за конфликта с Россией

Энергетическая система страны уничтожена Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио выразил мнение в интервью американской журналистке Мегин Келли, что в результате конфликта с Россией Украина оказалась отброшенной на 100 лет назад.
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