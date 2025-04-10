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МИД России назвал пропагандой заявления о ядерной угрозе со стороны Москвы

МИД России назвал пропагандой заявления о ядерной угрозе со стороны Москвы

Министерство иностранных дел России опубликовало основные положения российской делегации по итогам заседания Комиссии ООН по разоружению, подчеркнув свою позицию в отношении ядерной безопасности и конфликта на Украине.

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