МИД России назвал пропагандой заявления о ядерной угрозе со стороны Москвы

Министерство иностранных дел России опубликовало основные положения российской делегации по итогам заседания Комиссии ООН по разоружению, подчеркнув свою позицию в отношении ядерной безопасности и конфликта на Украине.
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