Данные будут собирать в ГИС "ЖКХ" для формирования программы капремонта Власти Алтайского края утвердили порядок технического учета жилищного фонда — соответствующее постановление размещено на официальном портале опубликования правовых актов, пишет "Толк".
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