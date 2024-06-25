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Царьград

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В Краснодаре отремонтируют подъездную дорогу к поселку Победитель

В Краснодаре отремонтируют подъездную дорогу к поселку Победитель

Отмечается, что работы должны завершить до конца июля.В краевой столице ремонтируют подъездную дорогу, которая ведет к поселку Победитель.

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