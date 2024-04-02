Губернатор Гладков: село Долгое атаковал БПЛА, никто не пострадал

Утром 2 апреля украинские военные атаковали село Долгое Валуйского городского округа. Беспилотник спросил два взрывных устройства на частный сектор, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии