В честь 90-летия петербургского троллейбуса запустили маршрут под символическим номером. Путь особенно актуален для жителей намывных территорий Васильевского острова.
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