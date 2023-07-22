Коротко о непосредственных организаторах провокации.Есть такой псевдодагестанский Telegram-канал "Утро Дагестан".
Незаконная мигрантская акция (к организации которой прямо причастна Украина) в центре Москвы
Комментарии
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Зоя Копань
А при чем здесь Дагестан, это наша Республика и наши мусульмане? Не надо бы им вмешиваться, с мигрантами из других стран, там просто развит радикализм, он сильно отличается от наших мусульман(ЦИПСО пронюхали, ведь они тоже читают социальные сети и подсуетилась) какая скотина запускает и запускает тьму мигрантов?
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14 час.
Зоя Копань
Так это ещё мелочи крысы и тараканы, вот корь и минингит, это, да!
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14 час.
НН
Надежда Никитина
Разбираться надо прежде всего с хозяевами -"работодателями" этих мигрантов, с миграционной службой, с теми кто выдает паспорта РФ. А, все же надо как АОЭ. Рабочая виза, срок от и до и где работать. По истечению срока быстро домой. А, так, пусть свои страны развивают и разбираются со своими баями, которые не предоставляют рабочих мест.
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12 час.
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