Незаконная мигрантская акция (к организации которой прямо причастна Украина) в центре Москвы

Зоя Копань А при чем здесь Дагестан, это наша Республика и наши мусульмане? Не надо бы им вмешиваться, с мигрантами из других стран, там просто развит радикализм, он сильно отличается от наших мусульман(ЦИПСО пронюхали, ведь они тоже читают социальные сети и подсуетилась) какая скотина запускает и запускает тьму мигрантов?

Зоя Копань Так это ещё мелочи крысы и тараканы, вот корь и минингит, это, да!