Холостяцкий ужин №9. Горячие бутерброды с грибами под сыром

Как-то так получилось, что время от времени, в комментариях к постам этой рубрики мелькают фразы примерно одного содержания - эээй, чувак, холостяки такое как ты не едят пельмени с бутербродами - наше всё.
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