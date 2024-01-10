Два офицера ФСБ признали вину по делу о взятке от настоятеля храма в Москве

Двум полковникам ФСБ России Евгению Лобанову и Денису Карманову военное следствие предъявило обвинение в получении взятки в размере почти 20 миллионов рублей от настоятеля католического храма Святого Людовика, расположенной на Малой Лубянке в Москве.