Региональный рынок рекламы ориентирован на глобальные перемены

20 сентября работа НРФ Регионы начнется с проведения стратегической сессии. 10 экспертов прокомментируют ключевые изменения на региональном рекламном рынке, проанализируют актуальные инструменты и их эффективность, а также расскажут об инновациях и технологиях, влияющих на возможности регионального рынка.
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