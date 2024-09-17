НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

15 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Чак
    Дать чуркам максимум и затем выслать из России.«За терроризм пос...
  • Eduard
    Уран не на триллионы закупают на самом деле!Нам он самим нужен и настоящим партнерам,Песков про ограни...
  • Владимир Оленев
    Очень понравилось интервью,без пафоса,всё обосновано.А где в прокате можно увидеть фильм?«Мы получили перв...

Региональный рынок рекламы ориентирован на глобальные перемены

Региональный рынок рекламы ориентирован на глобальные перемены

20 сентября работа НРФ Регионы начнется с проведения стратегической сессии. 10 экспертов прокомментируют ключевые изменения на региональном рекламном рынке, проанализируют актуальные инструменты и их эффективность, а также расскажут об инновациях и технологиях, влияющих на возможности регионального рынка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх