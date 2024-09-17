Региональный рынок рекламы ориентирован на глобальные перемены

20 сентября работа НРФ Регионы начнется с проведения стратегической сессии. 10 экспертов прокомментируют ключевые изменения на региональном рекламном рынке, проанализируют актуальные инструменты и их эффективность, а также расскажут об инновациях и технологиях, влияющих на возможности регионального рынка.