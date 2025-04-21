Едва закончилось перемирие, объявленное президентом России с 18:00, 19 апреля, мониторинговые каналы противника просто взбесились, а русские военэксперты опубликовали короткие сообщения: "за срыв перемирия противник будет наказан".
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