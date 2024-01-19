Байден допустил двухгосударственное решение ближневосточного конфликта

Лидер США Джо Байден в ходе своей беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 19 января допустил возможность двухгосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта при нынешнем руководстве Израиля.
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