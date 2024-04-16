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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Огромную радугу и красивый закат наблюдали жители Бийска 15 апреля. Фото

Огромную радугу и красивый закат наблюдали жители Бийска 15 апреля. Фото

Такой закат считает предвестником сильного ветра Закат в Бийске 15 апреля / Фото: "Бийск 22" Жители Бийска 15 апреля стали свидетелями большой радуги и красивого розово-оранжевого заката, подаривший городу максимально кинематографичную атмосферу.

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