Жуткими кадрами после аварии на федеральной трассе поделились наши подписчики. До сих пор на месте ДТП работают сотрудники полиции.
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Жуткими кадрами после аварии на федеральной трассе поделились наши подписчики. До сих пор на месте ДТП работают сотрудники полиции.