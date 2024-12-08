БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 373 подписчика

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Reuters: Башар Асад покинул Дамаск, улетев в неизвестном направлении

Reuters: Башар Асад покинул Дамаск, улетев в неизвестном направлении

Президент Сирии покинул страну, его местонахождение неизвестно. Премьер-министр заявил о готовности сотрудничать с любой властью.

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Комментарии
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Дмитрий Бобров
Похоже, все договорились, включая Асада. Интересно, Россия участвовала?
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13 час.
Владимир Байденюк
Потому как нет уже Сирии...
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12 час.
АР
Алескендер Рамазанов
Велик мир,а бежать можно только в Россию. Уже приехал? Значит,будет жить.
Ответить
2 час.

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