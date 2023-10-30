Суз обязал установить томограф в больнице Новосибирской области

В новосибирской области прокуратура через суд обязала Купинскую центральную районную больницу приобрести томограф, аппарат для рентгенографии и другое необходимое оборудование, говорится в сообщении ведомства.
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