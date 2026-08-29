Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Остальные терпели": в Петербурге пьяный мигрант устроил курилку в автобусе, а пассажиры сделали вид, что так и надо

"Остальные терпели": в Петербурге пьяный мигрант устроил курилку в автобусе, а пассажиры сделали вид, что так и надо

Русский Колоколъ В Петербурге в одном из рейсовых автобусов мигрант запрыгнул в салон, плюхнулся на сиденье, закурил и принялся дымить на весь салон.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Павел Б
Павел Б

Мда..уж.. Питерцы уже не те..  Где ваша гордость ? Почему терпите наглость приезжих ,которые возомнили себя хозяевами города ? Или вы живете по принципу - "Ленинградцы - гостей города не обижают" . Был такой случай в 1971 году,  но тогда в Питере, да и в РФ  не было такого количества  наглых жителей аулов и кишлаков.

Профиль пользователя Сергей Алексеев
Сергей Алексеев

Вот когда , вдруг, примут закон по которому субъект нарушающий закон или правила общественного поведения лишается защиты со стороны закона, только тогда люди перестанут бояться преследования по закону если они накостыляют нарушителю, а на простые замечания приезжие реагируют крайне агрессивно.