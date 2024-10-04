В Курской области два русских БТР разгромили колонну ВСУ

В результате боя выжили лишь пять вражеских машин, которые после этого развернулись и отступили.Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота России при помощи бронетранспортеров ликвидировали колонну техники Вооруженных сил Украины на направлении Курска.