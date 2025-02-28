С 1 марта 2025 года будет запрещено продавать просроченные лекарства в России

Это касается также лекарственных препаратов, о которых нет сведений в системе маркировки «Честный знак», сведения о которых недостоверные, а также если гражданский оборот этих лекарств прекращён в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии