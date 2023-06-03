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Пенсия депутата ГосДумы и пенсия обычного гражданина, сравниваем

Пенсия депутата ГосДумы и пенсия обычного гражданина, сравниваем

31K прочитали Основное предназначение депутата Государственной Думы - представлять интересы своих избирателей и работать на благо страны, принимая участие в законодательном процессе и контролируя исполнительную власть.

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