Что такое межрёберная невралгия, как её диагностируют и лечат

Всё о заболевании, его признаках и вариантах терапии. Когда вызывать скорую помощь Боль в области грудной клетки может быть похожа на признаки сердечного приступа и других состояний, которые угрожают жизни.
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