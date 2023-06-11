Начавшееся наступление захлебывается в жовто-блакитной крови из-за бездарного командования Генерал-атаманы ВСУ, согласно инсайдерским раскладам, срочно перебрасывают свои бригады из правобережья Херсонской области на Запорожское направление.
Начавшееся наступление захлебывается в жовто-блакитной крови из-за бездарного командования Генерал-атаманы ВСУ, согласно инсайдерским раскладам, срочно перебрасывают свои бригады из правобережья Херсонской области на Запорожское направление.
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