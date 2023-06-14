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14 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

14 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

В 10:00 на Областной станции переливания крови (ул. Пальмиро Тольятти, 8) пройдет торжественная церемония награждения почетных доноров крови.

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