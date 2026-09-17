«Батя» в швейном цехе: экс-губернатор Смирнов получил первый выговор в колонии

Экс-глава Курской области работает в швейном цехе и уже получает взыскания.Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов получил первое взыскание в ИК-5 в Орловской области — выговор за нецензурную брань.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Mash: Суд лишил А...
- ХЛ Прокуратура Москв...
- ХЛ Экс-глава МИД Укр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым