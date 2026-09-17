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Царьград

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«Батя» в швейном цехе: экс-губернатор Смирнов получил первый выговор в колонии

«Батя» в швейном цехе: экс-губернатор Смирнов получил первый выговор в колонии

Экс-глава Курской области работает в швейном цехе и уже получает взыскания.Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов получил первое взыскание в ИК-5 в Орловской области — выговор за нецензурную брань.

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