В Якутии ребенка на выпускном в детсаду отделили от группы, отомстив матери

Жительница Якутии пожаловалась на воспитателей в детском саду, который посещал ее сын: она утверждает, что ребенка отделили на выпускном от всей группы, тем самым отомстив ей за обращение в Роспотребнадзор.
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