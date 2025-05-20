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62ИНФО | Новости Рязани

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Губернатор Павел Малков рассказал о перспективах сотрудничества с Китаем

Губернатор Павел Малков рассказал о перспективах сотрудничества с Китаем

"Встретились с Генеральным консулом России в Шанхае Дмитрием Евгеньевичем Лукьянцевым и представителями Китайской торговой палаты по импорту и экспорту пищевых продуктов, местных продуктов и побочных продуктов животноводства", - рассказал губернатор в своем Телеграм-канале.

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