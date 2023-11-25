Они не остановятся...

ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Не надо рассчитывать на то, что они "устали", не надо рассчитывать на то, что "интерес к Украине падает", не надо даже рассчитывать на то, что война на Ближнем Востоке каким-то чудесным образом расконцентрирует внимание Запада и отвлечёт большие ресурсы с восточно-европейского фронта.
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