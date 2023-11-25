Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 539 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    И  не  надо  было  Западную  Украину  присоединять  к  Украине ,  и  отдавать  Украине  Крым  и  Донбасс...Много  чег...Россия может проб...
  • Махамбет Толеугазин
    ...  ЕС - это тюрьма народов ..."Путину победу, "...
  • Алексей Камышов
    Только полное освобождение всей территории Украинской ССР, ныне захваченной и порабощённой прозападным фашистским реж...Александр Дугин: ...

Они не остановятся...

Они не остановятся...

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Не надо рассчитывать на то, что они "устали", не надо рассчитывать на то, что "интерес к Украине падает", не надо даже рассчитывать на то, что война на Ближнем Востоке каким-то чудесным образом расконцентрирует внимание Запада и отвлечёт большие ресурсы с восточно-европейского фронта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх