Правительство РФ игнорировало поручение Путина

Депутаты Госдумы подготовили проект обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором выражают обеспокоенность неисполнением поручений президента Владимира Путина касательно обращения с животными, особенно безнадзорными.
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