Это же Nissan! Ушедший из России японский бренд вернется под китайской маркой

Продажи внедорожника Oting Paladin стартуют в России уже в начале следующего года. Официальный дистрибьютор в РФ – компания Sinomach из Китая, которая специализируется на производстве сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, а также продукции тяжелого машиностроения.