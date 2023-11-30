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За рулем

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Это же Nissan! Ушедший из России японский бренд вернется под китайской маркой

Это же Nissan! Ушедший из России японский бренд вернется под китайской маркой

Продажи внедорожника Oting Paladin стартуют в России уже в начале следующего года. Официальный дистрибьютор в РФ –  компания Sinomach  из Китая, которая специализируется на производстве сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, а также продукции тяжелого машиностроения.

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