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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свечников против «Ванкувера» – передача, 2 броска, 4 хита, 5 потерь и малый штраф за 17:39. У него 2+5 в 8 играх

Форвард «Каролины» выступил одним из ассистентов при шайбе Джека Рословика во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» (4:3 ОТ).

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