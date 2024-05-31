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Владимир Путин наградил пять жительниц Кузбасса государственными наградами

Владимир Путин наградил пять жительниц Кузбасса государственными наградами

Президент Владимир Путин наградил в Екатерининском зале Кремля жителей Кузбасса.В пресс-службе администрации правительства региона сообщили, что среди награжденных была машинист компрессорных установок цеха карбамида КАО «Азот» Людмила Симакова.

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