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Царьград

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Джонатан Паникофф: удары США не изменят позицию Ирана

Джонатан Паникофф: удары США не изменят позицию Ирана

Джонатан Паникофф считает, что последние удары ВС США по Ирану не приведут к уступкам Тегерана. 8 июля американцы атаковали Иран после инцидента в Ормузском проливе, на что Тегеран ответил атаками по ближневосточным объектам США.

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