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Дробязко и Ванагаса не пустят на чемпионат Европы по фигурному катанию в Литве

Об этом заявил глава Союза конькобежцев Литвы Витаутас Ясутис. Дробязка и Ванагас – 13-кратные чемпионы Литвы в танцах на льду, двукратные призеры чемпионатов Европы, призеры чемпионата мира.

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