🌍 Терраформирование Марса: уже не фантастика?

Ученые всерьез обсуждают, как превратить Марс в пригодную для жизни планету. По данным исследования, для этого потребуется создать плотную атмосферу, повысить температуру и обеспечить жидкую воду на поверхности.
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