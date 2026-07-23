Как я разобралась в схеме «конструктор» и почему она до сих пор живее всех живых

Когда я впервые услышала о том, что дорогую иномарку можно привезти из Японии, заплатив за растаможку в разы меньше положенного, моё воображение нарисовало тёмные схемы с перебитыми номерами и криминальными гаражами.
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