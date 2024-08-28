Три города Смоленской области получат федеральные средства на благоустройство

Ярцево, Починок и Гагарин стали победителями Всероссийского конкурса Три города, расположенные на территории Смоленской области, победили в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
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