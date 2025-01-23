В ФРГ на заводе Tesla появилась проекция Маска с его неоднозначным жестом

В Берлине на здании завода Tesla появилась проекция американского бизнесмена Илона Маска с неоднозначным жестом, который он показал во время праздничного мероприятия в Вашингтоне, посвященного победе Дональда Трампа на президентских выборах, фотография разошлась в Telegram-каналах.
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