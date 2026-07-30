Глава ВГА Харькова сообщил о закрытии школ из-за угрозы ВСУ

Власти Харьковской области объявили о неоткрытии школ 1 сентября из-за угроз со стороны ВСУ. Виталий Ганчев сообщил, что часть учеников обучатся дистанционно, другие продолжат обучение в безопасных условиях в ЛНР.
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